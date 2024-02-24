آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الثانوي 2024.. الأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التعليم أن الخميس المقبل، آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 للمدارس، ضمن إجراءات الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي، وغير مسموح بقبول أي استمارات بعد انتهاء المُدة المُقررة إلا بُناءً على أسباب تتقبلها الجهة المُختصة.

المستندات المطلوبة

وناشدت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بسرعة الانتهاء من تقديم استمارة الثانوية العامة مع كتابة كل المواد التي تعقد بها الامتحانات بالاستمارات الإلكترونية، مع تقديم الاستمارة بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة وهي كالآتي،

- شهادة ميلاد حديثة للطالب أو الطالبة «الأصل + 2 صورة منها».

- صورة بطاقة ولى أمر الطالب + صورة بطاقة الطالب والطالبة.

- عدد 6 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء مطبوع عليها الاسم رباعي للطالب من أسفل بالكمبيوتر.

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات.

- طباعة استمارة الطالب الإلكترونية، والتأكد من تمام وصحة البيانات الموجودة فيها، والصورة على الاستمارة الإلكترونية تكون نفس الصورة التي يتم تسليمها إلى المدرسة.

إيصالات السداد

- إيصال دفع تأمين التابلت في البريد + 2 صورة.

- إيصال سداد المصروفات ويتم في البريد + 2 صورة منه.

- إيصال دفع رسوم الاستمارة في البريد + 2 صورة منه.