توزيع 6500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في القليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إطلاق حملة أبواب الخير بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، التي تستهدف توزيع كراتين السلع على القري الأكثر احتياجًا بالقليوبية والمحافظات، بدءًا من اليوم وحتى بداية شهر رمضان، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف محافظ القليوبية، أنّ المبادرة تأتي ضمن أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، إذ توزع كراتين المبادرة بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية والتضامن الاجتماعي بالقليوبية، لضمان الوصول للأسر غير القادرة بنطاق قرى ومركز بنها وقليوب وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بإجمالي 70 قرية في 7 مراكز ومدن.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية، يرافقه أحمد مرسي ممثل صندوق تحيا مصر، بدء وصول 4 شاحنات من صندوق تحيا مصر أمام ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها، في إطار مبادرة «أبواب الخير»، تحتوى على 6500 كرتونة لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجًا من أصل 34 ألف كرتونة، ستوزع تباعا على المراكز والمدن والأحياء.

وتفقد محافظ القليوبية، أعمال وصول القافلة لديوان عام المحافظة، تمهيدا لتوزيعها على المراكز والقرى الأكثر احتياجاً، كما أعطى شارة البدء لتوزيع على المراكز والقرى، ومحتويات كل كرتونة «5 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، و3 كيلو مكرونة، وكيلو زيت، وباكو شاي، ونصف كيلو فول، وكيس بلح».