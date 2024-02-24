رئيس «اتحاد الغرف التجارية»: التكامل بين المواني المصرية والتركية ضرورة

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إننا التقينا منذ أسابيع في مكة المكرمة في إطار الغرفة الإسلامية، وهىي مثال حي للتعاون العربي التركي حيث ينوب رئاستها مصر وتركيا وقطر، وتجمع دولنا جميعًا، مشيراً إلى مناقشة حول التشارك في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات والطاقة وغيرها من الفرص الواعدة لنا جميعا من خلال التعاون الثلاثي.

وأوضح أن مصر اليوم هي محور أساسي في هذا التعاون، من خلال شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من الوطن العربي وتركيا، ولقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في أن نضاعف تبادلنا التجاري والاستثماري.

وتابع: كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة والغير مستغلة، فيجب ان تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي الى التعاون الثلاثي، فيجب ان نصنع سويا ونصدر لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات دولار، مستهلك بدون جمارك وبمكون محلي 45% شامل التصنيع والتعبئة.

يجب استغلال اتفاقية التير لتنمية صادراتنا

وأشار إلى أنه يجب استغلال اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويًا من خلال الطرق العابرة للقارة الأفريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا ندجامينا التي ستفتح لنا جميعًا أسواق الدول الحبيسة في وسط أفريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من دمياط إلى تريستا، وقريبًا من مرسين إلى الإسكندرية وبورسعيد كما كانت مسبقًا كشرايين لتنمية صادراتنا جميعًا.

ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية

ويشير إلى ضرورة تشكيل تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، وإعادة إعمار الدول الجارة التي تضررت من الحروب والصراعات. يجب أن نعمل معًا على تحقيق أمننا الغذائي من خلال مشروع استصلاح ملايين الأفدنة وتصنيع منتجاتها لرفع القيمة المضافة وخلق فرص عمل. لقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهودًا واضحة في تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، من خلال تشريعات وإجراءات ناجحة، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات التي سيتم الإعلان عنها اليوم. يجب علينا استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها مصر اليوم في مشروعات كبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الملايين من الأفدنة ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعة والسياحة والعقارات.

وتابع: «تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في افريقيا، وكلهم معنا اليوم».

وطالب بتكليف مركز الدراسات التركية بعمل دراسة مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي على غرار مشروعنا السابق EU Global Bridges للربط بين الشركات الأوروبية والتركية مع نظرائهم في مصر وتونس وفلسطين.