وصول 63 ألف طن قمح روسي إلى ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، اليوم السبت، وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن.

وأوضح البيان تداول 78000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1042 شاحنة، و510 سيارات، وشملت حركة الواردات 65500 طن بضائع، و481 شاحنة، و495 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، و561 شاحنة، و15 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روسي

وأضافت هيئة مواني البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة وادي سفاجا، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

حركة التداولات في ميناء سفاجا

واستقبل الميناء، أمس الجمعة، العبارة أمل، فيما غادرت 4 سفن، هي STAR VP، وبوسيدون إكسبريس، والحرية ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن، و440 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن، هي أيلة، وبريدج، وكوين نفرتيتي، واور.

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة، وعلى متنها 400 سيارة، بوزن 800 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2220 راكبا بموانيها.