شعبي واجتماعي وإثارة.. مؤلفون يشاركون بأكثر من عمل في مسلسلات رمضان 2024

يشارك بعض المؤلفين والكتاب في موسم مسلسلات رمضان 2024 بأكثر من عمل درامي، مع التنوع في الأعمال الدرامية بين الكوميدي والشعبي والاجتماعي، ويقود بطولتها عدد من النجوم الكبار، الأمر الذي يشعل المنافسة في أهم موسم درامي.

وتستعرض «الوطن» أبرز المؤلفين الذين يقدمون أكثر من عمل درامي في رمضان 2024 هذا العام، وذلك من خلال السطور التالية:

بيتر ميمي في «الحشاشين» و«بيت الرفاعي»

يقدم بيتر ميمي هذا العام عملين دراميين، الأول باعتباره مخرجًا لمسلسل الحشاشين الذي يُعد أهم ملحمة تاريخية لـ موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار تاريخي ممزوج بالتشويق والإثارة وأبطاله كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد، من تأليف عبدالرحيم كمال.

كما يشارك بيتر ميمي بـ التأليف هذه المرة في مسلسل بيت الرفاعي الذي يقوم ببطولته أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب وميرنا جميل وإخراج أحمد نادر جلال.

محمد سليمان عبدالمالك في «إمبراطورية ميم» و«فراولة»

كما يعتبر المؤلف محمد سليمان عبدالمالك من المشاركين في أكثر من عمل هذا الموسم أبرزها مسلسل إمبراطورية ميم المأخوذة عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ويقوم ببطولته خالد النبوي إلى جانب حلا شيحه ونور النبوي وإخراج محمد سلامة.

ويعتبر مسلسل فراولة أيضًا الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم إلى جانب حجاج عبدالعظيم من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على، كما ان أحداثه تدور في إطار كوميدي.

باهر دويدار في «مسار إجباري» و«صيد العقارب»

ويعود الكاتب باهر دويدار بعد غياب عن الساحة مدة تصل إلى عامين ليقدم عملين في رمضان 2024، الأول مسلسل مسار إجباري الذي تدور أحداثه في إطار الدراما العائلية ومن أبطاله عصام عمر وأحمد داش وإخراج نادين خان.

كما يقدم المؤلف باهر دويدار مسلسل صيد العقارب الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق ومحمد علاء ورياض الخولي والذي تدور أحداثه في إطار الدراما والجريمة الممزوجة بالتشويق والإثارة، وإخراج أحمد حسن.