بمرتبات مجزية.. فرص عمل للشباب بالمنطقة الحرة في قنا

أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأنه تم توفير 27 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، بشركات القطاع الخاص بالمنطقة الحرة العامة بقفط عن طريق إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام.

وأضاف عبد الباقي، بأن فرص العمل التي تم توفيرها بشركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية الكائنة بالمنطقة الحرة العامة بقفط، تشمل مدير تسويق دولي، مدير تسويق محلي، مدير انتاج، فني غلاية، وفني معمل كيميائي، فني كهربائي صيانة، ومحاسب، وموظف علاقات عامة، وأمين مخازن، وسكرتيرة، وعاملات إنتاج وبوفية ونظافة وأمن.

وظائف خالية بقنا

وأوضحت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أن الإدارة مستمرة في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 2 مارس القادم.

وأكدت أنه سوف يتم الإعلان أولا بأول عن الوظائف الخالية، في المناطق الصناعية والشركات العاملة بالمحافظة.