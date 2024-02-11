معايشة كاملة لمصطفى شعبان وصناع «المعلم» في سوق العبور

يخوض النجم مصطفى شعبان السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل «المعلم»، الذي يُظهر خلاله في شخصية معلم في سوق السمك، وسط توقعات أن يكون من بين المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال الموسم الرمضاني، خاصة أنه ينتمي لنوعية الدراما الشعبية.

معايشة كاملة داخل سوق السمك بسوق العبور

وقال مصدر من داخل المسلسل أن مُخرج العمل مرقس عادل، وفريق العمل، بما فيهم النجم مصطفى شعبان، خاضوا قبل تنفيذ المسلسل، معايشة كاملة داخل سوق السمك بسوق العبور، واستعانوا بسماكين في كثير من المشاهد والمراجعات التي قاموا بها، لذلك وبشهادة كل من حضر لوكيشن التصوير سيتم نقل الحدوتة الدرامية للمسلسل في صورة واقعية بشكل كبير.

ويتم تصوير المسلسل ما بين ستوديو الأهرام بالجيزة، ومحافظة السويس، وبعض اللوكيشنات الخارجية في القاهرة.

ويشارك في بطولة مسلسل «المعلم» بخلاف مصطفى شعبان، أحمد بدير، سيد رجب، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، إخراج مرقس عادل.