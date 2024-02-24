محافظ بنى سويف: إزالة 14 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ22

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت اليوم السبت، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

استمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة، وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 14 حالة تعد على اراضي زراعية

كما أشار المحافظ إلى مناقشة تقرير أعدته إدارة الأملاك، تضمن الإشارة إلى إزالة 14 حالة تعد على مساحة 21 قيراطا من الأرض الزراعية، في اليوم الأول من المرحلة الثانية والتي تستمر حتى منتصف مارس المقبل، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

الموجة الـ22 لحملات الإزالة

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري، وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية الحالية من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.