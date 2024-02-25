عاجل.. تراجع كبير في أسعار اللحوم البلدية قبل دخول رمضان.. اعرف الكندوز بكام

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الأحد 25-2-2024 في الأسواق، بنحو 20 جنيهًا إذ سجلت نحو 360 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل يومين 380 جنيهًا بالنسبة لسعر اللحوم الكندوز، وذلك وفقًا لشعبة القصابين.

أسعار اللحوم اليوم

تنشر «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الأحد 25-2-2024، وفقا للأسعار المعلنة عبر شعبة القصابين وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي كالتالي.

أسعار لحم الضأن

بلغ سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 400 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحوم الضأن بعظم نحو 380 جنيها.

سعر البتلو

وصل سعر كيلو اللحوم البتلو نحو 400 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو البتلو بعظم نحو 375 جنيها.

سعر لحم الكندوز

سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز نحو 380 جنيها، فيما سجَّل سعر لحم الكندوز الكبير نحو 310 جنيهات، أما عن سعر اللحوم الكندوز الصغير فسجل نحو 350 جنيها.