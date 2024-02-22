تحرير 7 محاضر تموينية خلال حملة على الأسواق ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، عن تحرير 7 محاضر تموينية، ضد بدالي التموين، خلال أسبوع، بسبب عدة مخالفات متنوعة بينها، عدم الإعلان عن الأسعار، والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، وعدم الحصول الشهادة الصحية.

محاضر توقف عن العمل لبدالي التموين في بني سويف

وقال وكيل تموين بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة أسفرت على تحرير 7 محاضر تموينية ضد بدالي التموين بقرى ومدن المحافظة، بينها 4 محاضر لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات مكثفة على بدالي التموين في بني سويف

وشنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة تموينية على بدالي التموين بقرى ومدن المحافظة، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة، وممارسة النشاط في أوقاته.

ووجه وكيل تموين بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود مراقبة ومُتابعة بدالي التموين، بمختلف قرى ومدن المحافظة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة للمخالفين منهم.