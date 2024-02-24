«الطيران المدني»: بدء اجتماعات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة

أعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، أن اجتماعات مجموعات لجان العمل لإقليم إفريقيا، إضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا الـ71 بدأت اليوم، استعدادا لبدء فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، المقرر انعقاده في القاهرة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 24 فبراير، حتى 1 مارس المقبل.

اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية

أضافت الشركة في بيان، أن اليوم شهد اجتماع 4 من اللجان الاقليمية الـ6 المخصصة، لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية، حيث مر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة لـ المطارات، على اللجان، وحضر اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات، وتابع سير العمل وأعطى توجيهات بتوفير كل التسهيلات لتيسير الاجتماعات.

تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات

أشارت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن هذه اللجان تلعب دورا حاسما ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات، حيث تضع جدول أعمال شامل، يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه إفريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.