الشاعر أسامة مصطفى يعلن اعتزاله الفن: «ربنا ينتقم من كل حد اتسبب لي في ضيق»

أعلن الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، اعتزاله الفن، وذلك من خلال منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أسامة مصطفى يعلن اعتزاله الفن

وكتب أسامة مصطفي: «بعلن رسميا اعتزالي لمجال كتابة الأغاني، واعتزالي لكل شيء ولكل شخص مرتبط بيها، وفي ليلة النصف من شعبان أسأل المنتقم أن ينتقم لي من كل حد احبطني من كل حد عطلني من كل حد اتسبب لي في ضيق من كل حد يسعده فشلي من كل حد كان قدامي بوش وفي ضهري بوش».

وأضاف: «لم تعد لي طاقة للتعامل مع كل هذا الكم من الغباء وكل هذا الكم من التلوّن وكل هذا الكم من منعدمي الرؤية، وكل هذا الكم من النرجسية الكاذبة، إن بات الشيء ضره أكثر من نفعه فليس له قيمة».

مسيرة فنية ناجحة

ويملك أسامة مصطفى، سلسلة من الأغاني الناجحة، الذي تعاون فيها مع كبار مطربي الوطن العربي، أبرزها أغنية «معدي الناس» و«على حبك» و«قمر إية» لعمرو دياب.