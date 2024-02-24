رحلة التعافي من الصدمات.. متى نحتاج لزيارة الطبيب النفسي؟

تشكِّل التغيرات الحياتية الكبيرة جزءًا من رحلة الإنسان، التي تستلزم الدعم الاجتماعي والمساعدة النفسية لمساعدته على تجاوز تلك المراحل بثقة وتفاؤل، فزيارة الطبيب النفسي والتحدث معه قد تمثل خطوة أساسية في هذه الرحلة.

التغيرات الحياتية الكبيرة قد تؤثر على الصحة الجسدية

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور جمال فرويز، الاستشاري النفسي، إلى أهمية الدعم الاجتماعي في تخطي تلك المراحل الحياتية بأقل قدر من الخسائر، مؤكدًا أن التغيرات الحياتية الكبيرة قد تؤثر على الصحة الجسدية، بالإضافة إلى الصحة النفسية، ما يجعل الدعم الاجتماعي دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والتشجيع للأفراد المتأثرين.

وأوضح «فرويز» أنه حتى أبسط الكلمات يمكن أن تكون مفيدة في تقديم الدعم للأشخاص المتأثرين، مشيرًا إلى أهمية زيارة الطبيب النفسي كونها خطوة أساسية لمساعدة الأفراد على تجاوز التحديات النفسية التي قد تواجههم.

التفاعل مع الآخرين

وفي سياق متصل، أكدت الأخصائية النفسية، أميرة جودة، وجود فروقات بين احتياجات الرجال والنساء، في التعامل مع التغيرات الحياتية، إذ يميل الرجال إلى الاحتفاظ بمشاكلهم لأنفسهم، بينما يفضل النساء التحدث عن مشاكلهن لإيجاد الدعم والتفاهم، موضحة أن التفاعل مع الأفراد المتأثرين يجب أن يكون متنوعًا ومنفتحًا، دون فرض أنماط بعينها على الجميع.