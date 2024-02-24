اتحاد الصناعات: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة عمل على تهدئة سوق الذهب

كشف وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، تفاصيل انخفاض أسعار الذهب بنسب كبيرة، قائلا: سعر الذهب «اتهبد» بنسبة 30%.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الانخفاض في سعر الذهب ناتج عن توقف الزبائن عن الشراء، ومن معه سيولة لم يعد يشتري، مؤكدا أن هذا قابله زيادة المعروض في نفس وقت توقف الطلب.

انخفاض سعر المعدن الأصفر

ولفت إلى أن تاجر الذهب لم يخسر لأنه يبيع بنفس سعر الشراء وبالتالي لن يتوقفوا عن البيع رغم انخفاض الأسعار، مؤكدا أن رأس مال تجار الذهب ليس أموالا وإنما الخامة نفسها، مردفا أن تاجر الذهب من مصلحته انخفاض سعر المعدن الأصفر حتى يبيع كميات أكثر لأن ربح التاجر يقوّم بربحية جرام وليس نسبة السعر.

وأفاد بأن توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي عمل على تهدئة سوق الذهب، مضيفا أنه يتم تقييم الذهب في دول العالم على حسب سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية

وأشار إلى أن الذهب ثابت في البورصات العالمية والانخفاض في السعر داخل مصر ناتج عن عوامل محلية وهي انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وأكد أن سعر الذهب عيار 21 وصل 2900 جنيه بعدما كان سعره قد وصل في وقت سابق إلى 4100 جنيه، ومتوقع وصوله إلى 2700 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن سعر الجنيه الذهب بلغ 23000 جنيه كخامة يضاف له 600 جنيه، موضحا أنه وصل لمعدلات أكثر خلال الفترة الماضية.

وعن الموعد المثالي لشراء المعدن الأصفر، قال وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إنه يجب الشراء عند استقرار الذهب يعني هدوء السعر والتوقف عن المضاربات وزيادة السعر وانخفاضه بمعدل نحو 20 جنيها فقط.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية، وما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا إذ وصلت بسعر المعدن الأصفر إلى 2200 دولار للأوقية وهي تزن 31.1 جرام.