«حقوق إنسان النواب» تعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري.. تعرف عليها

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، 6 اجتماعات خلال الأسبوع البرلماني الحالي.

وجاءت الاجتماعات على النحو التالي:

- الاجتماع الأول لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمناهج الدراسية.

- عقب انتهاء الاجتماع تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة ما ورد في التقرير السنـوي الســادس عشر للمجلس القومي لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

عرض الشكاوى الواردة للجنة

ثم تعقد اللجنة الاجتماع الثالث لعرض الشكاوى الواردة للجنة.

وفي يوم الاثنين، تعقد اللجنة ثلاث اجتماعات؛ الأول لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزير الشباب والرياضة بشأن ضعف دور الوزارة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

عقب انتهاء الاجتماع، تعقد اللجنة الاجتماع الثاني لمناقشة ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وختاما تعقد اللجنة اجتماعها الثالث لمناقشة وعرض الردود والشكاوى الواردة لها.