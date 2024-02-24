قطع المياه عن 17 منطقة بمحافظة المنوفية غدا لتطهير الشبكات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، عن قطع المياه غدا في 17 قرية موزعة على 7 مراكز بالمحافظة، بسبب أعمال الصيانة وغسيل وتطهير الخزانات والشبكات ضمن برنامج التطهير لعمليات مياه المحافظة.

مواعيد قطع المياه

وأكدت شركة المياه برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة القابضة، عن قطع المياه غدا بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء، حيث تستمر لمدة 4 ساعات، ووجهت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه، وكذا أصحاب المحلات التجارية والمصالح الحكومية المختلفة.

أماكن قطع المياه غدا بالمنوفية

مركز شبين الكوم: ميت موسى - دكما - الماي - شبرا باص

مركز تلا: كفر ربيع - صفط جدام

مركز الشهداء: زاوية البقلي

مركز منوف: طملاي

مركز الباجور: ابشيش - الغنامية - ابو شيخة - سمان

مركز أشمون: الحلواصي - شوشاي

مركز قويسنا: كفر طه شبرا - دمهوج - كفر الشيخ إبراهيم