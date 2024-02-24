قطع وضعف المياه في عدة مناطق بـ5 محافظات لأعمال الصيانة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه وضعفها في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات «القاهرة والمنوفية وسوهاج والمنيا وبني سويف» للقيام بأعمال الصيانة وتنفيذ برنامج الغسيل والتطهير لمحطات المياه.

موعد قطع المياه عن مناطق القاهرة

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن «شارع الخليج المصري ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل» وضعف المياه عن منطقة «مساكن الأحلام – منطقة الأشراف » بالزاوية الحمراء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعة لتنفيذ أعمال اللحام بخط المياه قطر 1000مم بشارع الخليج المصري.

أماكن قطع المياه بالمنوفية

وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية قطع المياه في عدة مناطق بمدينة السادات «منشأة النور - الارتوازي اليافطة» بالإضافة إلى قريتي أبو نشابه والطرانة التابعة لمركز السادات بدءا من الساعة 10 صباح اليوم وحتى الساعة 5 مساء لتنفيذ برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة في محطات المياه.

القيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه قلها بمركز إهناسيا

فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بقطع المياه عن قرية قلها بمركز إهناسيا، اعتباراً من الساعة 8 صباح اليوم السبت وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم لمدة 13 ساعة للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه قلها بمركز إهناسيا وتوقفها.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال لافتا إلى أنها ستوفرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.

أسباب ضعف المياه بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أنه سيتم ضعف المياه بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا يوم غدا الأحد من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرا للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه طوخ المرشحة.

تواصل ضعف المياه في سوهاج

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة جرجا اعتبار من اليوم في تمام الساعة الـ1 صباحا وحتى الـ11 مساءً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 من شهر فبراير الجاري 2024 لافتة إلى أن سبب الضعف هو تنفيذ أعمال غسيل المروقات بمحطة مياه جرجا الجديدة.