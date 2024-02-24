صابرين: «المتحدة» ارتقت بالذوق الفني وتدعم المواهب الشابة

أشادت الفنانة صابرين، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تقديم أعمال فنية جيدة للجمهور، وارتقائها بالذوق الفني العام، مشيرة إلى أن الشركة تحرص على مناقشة جميع قضايا المجتمع في الأعمال الفنية التي تعرض على شاشتها.

صابرين تشيد بدور الشركة المتحدة

وقالت صابرين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمواهب الشابة، وتقديمهم لأدوار البطولة، وفتح لهم مساحات كبيرة، لإبراز مواهبتهم وقدرتهم الفنية، والتي تصبح بعد ذلك محط أنظار الجميع.

وأوضحت: تحمست للمشاركة في مسلسل مسار إجباري، بسبب المواهب الشابة التي تقوم ببطولته، لإني معجبة بمواهبة الاثنين الأبطال سواء أحمد داش أو عصام عمر، اللذين استطاعا أن يقدما فنا جيدا خلال السنوات الماضية.

مسلسل «مسار إجباري»

مسلسل «مسار إجباري» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.