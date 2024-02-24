عادل حمودة: هزيمة واحدة لإسرائيل تمسحها من الخريطة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، «إذا لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا خلقها لحماية مصالحنا»، جملة يفتخر بترديدها جو بايدن، أعلنها وهو عضو في الكونجرس، وانتشى بقولها وهو نائب رئيس لباراك أوباما، وأعادها على مسامعنا بعد عشرة أيام من الحرب في غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023.

لا رئيس أمريكي واحد يجرؤ على ترك إسرائيل في محنة

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: اختلف بايدن ونتانياهو في أسلوب الحرب، اختلفا أيضا في نتائجها السياسية، ولكن الاختلاف لم يمتد إلى إسرائيل نفسها، لا رئيس أمريكي واحد يجرؤ على ترك إسرائيل في محنة، لا رئيس أمريكي واحد يقبل بهزيمة إسرائيل.

وواصل: «هم جميعا يعرفون أن هزيمة واحدة لإسرائيل تقضي عليها تمسحها من الخريطة التي اغتصبتها تقضي على الدولة المدللة على حجر الكونجرس والبنتاجون والبيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات الأمريكية».

إسرائيل دولة مدللة لا يرفض لها طلب

وتابع: «دولة مدللة لا يرفض لها طلب، أسلحة حديثة بلا حدود، دعم مالي بلا تردد، مساندة سياسية ودبلوماسية وإعلامية بلا توقف لخص وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تدليل بلاده لإسرائيل قائلا: قد تكون قويا للدفاع عن نفسك، ولكن طالما أن أمريكا موجودة فلن تضطر إلى ذلك ابدا سنكون هناك دائما إلى جانبك».