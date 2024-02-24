حملة مكبرة لضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر في المنيا

نفذت الوحدة المحلية بديرمواس جنوب محافظة المنيا، حملة تفتيشية مكبرة بمشاركة هاني محمود نائب رئيس المركز، ونصر ربيع رئيس قرية نزلة البدرمان، بالتنسيق مع إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري، وإدارة تموين ديرمواس، وقوات الأمن، وذلك لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر بنطاق قرية نزلة البدرمان.

وتهدف الحملة، إلى ضمان سلامة اللحوم المتداولة في الأسواق، وحماية المواطنين من مخاطر استهلاك اللحوم المذبوحة خارج المجازر، والتي قد تكون غير صحية وناقلة للأمراض.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية وإطلاق القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «خفض الأسعار» التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

القوافل الغذائية المدعمة

وبالتزامن مع الحملة التفتيشية، تم طرح شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة، تضم «سكر، أرز، مكرونة، ملح» ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن مبادرة «خفض الأسعار» ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، وبلغت عدد الشنط الموزعة بقرية دلجا وتوابعها: 1350 شنطة، وفي زرابي العمارية الغربية 250 شنطة.

التأكيد على العدالة في التوزيع

وشدد رئيس مركز ديرمواس على مراعاة العدالة في التوزيع ووصول تلك السلع الغذائية المدعمة إلى كافة العزب والنجوع بنطاق مركز ديرمواس.

وأشاد هاني محمود نائب رئيس المركز بتعاون أهالي قرية نزلة البدرمان مع الحملة، ودعاهم إلى الاستمرار في التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.