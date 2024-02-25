تفسير رؤية الماء في الحلم لابن سيرين.. «طول العمر وخير وفير»

يسعى العديد من الأشخاص إلى معرفة تفسير رؤية الماء في المنام، نظرًا لكثرة الدلالات المنتشرة حول هذا الأمر، ومنها ما يرمز إلى الخير، وأخرى تتوقع الأحداث غير المبشرة.

تفسير رؤية الماء في الحلم

يحمل كتاب «تفسير الأحلام» لابن سيرين، التفسير المبسط للعديد من الأحلام التي قد يحلم بها بعض الناس أثناء نومهم، ونرصد لكم في السطور التالية تفسير رؤية الماء في الحلم وهو من الأحلام التي تثير العديد من التساؤلات.

يرى ابن سيرين، أنّ رؤية الماء في الحلم تدل على العلم والإسلام والرخاء والحياة، وربما تدل على المال فهو يكسب به، أو النطفة فالله تعالى سماها ماء، وأن لم يكن شيئًا من هذا فيزيد رزقه إن كان تاجرًا، ونال علما إن كان للعلم طالبًا، ويدخل الإسلام إن كان كافرًا، أما إن كان ماءً فاسدًا فيدل على الفساد والإثم ورزق من مال حرام وعلم فاسد.

وإن كان مالا راكدًا فيدل على فساد الرزق، أو صعوبة الحياة أو المرض أو تغير للمذهب الديني.

حمل الماء في وعاء

قال ابن سيرين، إنه من رأى أنه يحمل الماء في الحلم، فذلك يدل على الزواج القريب إن كان عازبًا، ومال وفير إن كان فقيرًا.

ويرى ابن سيرين، أن الاغتسال بالماء البارد في المنام، يدل على قضاء الدين والشفاء من المرض والتوبة، والخروج من السجن والأمان.

شرب الماء في الحلم

وبحسب ابن سيرين، فأنّ شرب الماء العذب كثيرًا في المنام يدل على طيب العيش وطول العمر، وأن من شربه من النهر ناله من رجل حاله بين الرجال كحال ذلك النهر بين الأنهار، ومن شربه من البحر ينال مالا من الحاكم، أما من رأى أنه يسقي بستانًا، فأثمر البستان فذلك يعني رزقه بالأموال والأولاد.

تفسير رؤية الماء الصافي وصبه

يشير ابن سيرين، إلى أن رؤية الماء الصافي تدل على خير وفير قادم إليه، وإن رأى الشخص وجهه فيه حسن فأنه يحسن معاملة أهل بيته، أمًا صب الماء في المنام فيدل على ظروف غير سارة، قد يمر بها الشخص تجعله ينفق الكثير من الأموال.