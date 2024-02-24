انطلاق أولى ندوات «الكاثوليكي للسينما» بعرض فيلم «أنا لحبيبي» (صور)

انطلقت أولى ندوات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، بعرض فيلم «أنا لحبيبي»، والذي جرى اختياره من اللجنة العليا للمهرجان ضمن 6 أفلام من بين 43 فيلمًا تقدموا للمهرجان.

وحضر الندوة كل من الفنان محسن محي الدين والمخرج هادي الباجوري، مع غياب باقي أبطال الفيلم عن الحضور.

هادي الباجوري يكشف عن صعوباته بالفيلم

وأوضح المخرج هادي الباجوري، خلال الندوة عن الصعوبات والتحديات الكثيرة التي واجهها من أجل أن يرى الفيلم للنور؛ نظرًا لأنه تطلب العديد من التصاريح اللازمة للتصوير في أماكن حيوية، والذي جعله يتوقف عن تصويره ويبدأ في مشروعه الآخر وهو فيلم «قمر 14».

وأضاف «الباجوري»، أن فرحته بعرض الفيلم وانتهاء كل الأزمات التي واجهها كانت فرحة لا توصف، مشيرًا إلى أن الفنانة ياسمين رئيس لعبت دورًا مهما في نجاح الفيلم بأدائها المميز والتحضير الجيد.

أبطال الفيلم

فيلم «أنا لحبيبى» من بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، محمد الشرنوبي، محسن محي الدين، سوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران.