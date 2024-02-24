موعد تراجع أسعار السلع في الأسواق بعد انهيار الدولار

ضربات موجعة تلقتها السوق الموازية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن توقيع صفقة الاستثمار الكبرى الخاصة بمدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، حيث تحصل مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين، مقسمة على دفعتين.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشروع مدينة رأس الحكمة، يعد أحد أوجه التعاون والشراكة بين مصر والإمارات، وليس بيع أصول، والدليل علي ذلك أن عائد المشروع ليس ماديا فقط، حيث ستحصل الدولة المصرية على 35% من الأرباح.

موعد تراجع أسعار السلع في الأسواق

وأوضح «السيد»، في تصريحات خلال حوراه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الفجوة التمويلية التي كانت تعاني منها مصر سيتم حلها، وبالتالي سيتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، حيث انخفضت أسعار الدولار بالفعل خلال الساعات الماضية بنحو 18% من قيمته في السوق الموازية.

وأشار «السيد» إلى أن السلع التي يتم شراؤها أو استيرادها من الخارج ستتراجع بشكل تدريجي وملموس، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعارها في مدة تتراوح ما بين 30 إلى 45 يوما، ليشعر المواطن بأثر ذلك الانخفاض.

تفاصيل صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة

وتتضمن تفاصيل صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة ما يلي:

- تحصل مصر على 35 مليار دولار خلال شهرين.

- ضخ الدفعة الأول خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار.

- ضخ الدفعة الثانية خلال شهرين بقيمة 20 مليار دولار.

- إنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة.

- مصر تحصل على 35% من أرباح المشروع.