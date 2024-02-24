طفرة في الاقتصاد المصري، بعد تراجع سعري الدولار والدهب، بشكل ملحوظ، إثر إبرام الصفقة التاريخية، بين الحكومة المصرية وشركة إمارتية، والتي تهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية.

بشرى سارة يعيشها المواطن المصري، منتظرًا ضبط الأسعار، وتراجع السلع، على ضوء صفقة رأس الحكمة التاريخية.

تحقق توقع ليلى عبداللطيف بشأن الجنيه المصري وانتعاش الاقتصاد

ومع المؤشرات الأولى والملحوظة بشأن انتعاش الاقتصاد المصري، وانهيار الدولار، بل تراجع أسعار الذهب، عاودت توقعات خبيرة الأبراج، ليلى عبداللطيف، عن الاقتصاد المصري والجنيه في 2024، تراود أذهان المواطنين، خاصة بعدما تحققت العديد من تنبؤاتها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت ليلى عبداللطيف، في حوارها التليفزيوني، أن الجنيه المصري في 2024، سيعود ويرتفع بشكل غير مسبوق، بل ينتعش معه الاقتصاد المصري، قائلة: «أرى أكثر من دولة عربية ستحمي الاقتصاد المصري والجنيه».

وعن سر تحقق بعض تنبؤاتها، أكدت ليلى عبداللطيف، في حديث تليفزيوني، أن سرها لا يعلمه إلا الله، بل أكد لها أحد الشيوخ الكبار، قائلًا: «هذه سر من عند الله، يوضع سره في أضعف خلقه»، مؤكدة إنها تملك إحساسا كبيرا لا تعرف مصدره.