تفاصيل انتظام الدراسة في الأسبوع الثاني بالجامعات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، انتظام الدراسة في الأسبوع الثاني على التوالي للعام الدراسي الجديد، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتين إلى أن المحاضرات منتظمة اليوم، دون رصد أي تعليمات بشأنها حتى الآن، إذ نوه رؤساء الجامعات، بأن أعمال التسكين بالمدن الجامعية انتهت بنجاح.

الدراسة بجامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام الدراسة بمختلف القطاعات للعام الدراسي الجاري، وفقا للخريطة الزمنية، موضحا أن اليوم تنتظم أعمال الدراسة والمحاضرات بمختلف الكليات، وكذلك أعمال تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

الدراسة بجامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن الدراسة بمختلف القطاعات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي للفصل الدراسي الأول.

جامعة العريش

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للتيرم الأول وامتحانات الميدتيرم.