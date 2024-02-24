إزالة أعمال بناء بدون ترخيص في حملات مكبرة بوسط العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة لإزالة المباني بدون ترخيص في أحياء المدينة الغربية والجنوبية، وشملت منطقة ظلال النخيل والمساعيد بوسط المدينة.

وذكر مجلس المدينة في بيان، أنه تم إزالة 2 مبنى بدون ترخيص، وأحواش في منطقة ظلال النخيل والزهور، وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحذير الأهالي وأصحاب الأراضي الفضاء من محاولة البناء بدون ترخيص، أو الاستيلاء على أراضي بتلك المناطق مملوكة لشركات حكومية، مثل المياه والكهرباء.

حملات مستمرة لملاحقة المعتدين على أراضي الدولة

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، استمرار الحملات في منطقة خدمات الزهور وخدمات المساعيد، وجار العمل على تفتيش تلك المناطق بالتنسيق مع قسم الخدمات والمتابعة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

إزالة أحواش وأسوار مخالفة

وأضاف العفش، أنه تم إزالة أحواش وأسوار في منطقة أبو عطية وأبو عرادة، وخدمات المساعيد الأسبوع الماضي، وتم إعادة أراضي مملوكة لشركة المياه، بعد تسجيل محاضر للمعتدين.