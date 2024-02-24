إمبراطورية م.. دراما اجتماعية تناقش قضايا الآباء والأبناء

تتّسع المساحة التى تمنحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجمهورها فى موسم الدراما الرمضانية 2024، وتحتل الدراما الاجتماعية حيزاً واضحاً من الاهتمام لدى صناع الدراما هذا العام من خلال إعادة الإرث الأدبى للكاتب الروائى إحسان عبدالقدوس على الشاشة مرة أخرى، الذى نجح عبر مشرط الجراح وحكمة الفيلسوف فى الوصول إلى عمق فكرة الصراع الأبوى داخل المجتمع والتعبير عنه فى نص أبدى الصلاحية يصلح للتقديم فى أى زمان ومكان. بعد مرور ما يقرب من 60 عاماً على الفكرة التى طرحها «عبدالقدوس» فى قصته التى لم تتجاوز الـ11 صفحة فى المجموعة القصصية «بنت السلطان»، تسبّب اتساع الفجوة بين الأجيال فى استدعاء نص «إمبراطورية ميم» مرة أخرى، خاصة أنه يعيد تعريف العلاقة بين الآباء والأبناء وحدودها، أو كما قال الكاتب والشاعر جبران خليل جبران «أولادكم ليسوا لكم»، ويستعرض المسلسل قصة الأب الأرمل «مختار أبوالمجد»، الذى يواجه تمرد أبنائه الستة الذين يرفضون أن يكونوا رعايا فى إمبراطوريته التى تحمل اسم «ميم»، وفى المقابل يبحث كل منهم عن صوته الخاص.

المسلسل يعيد قضايا الإرث الأدبى

«المخرج والمؤلف والبطل» يخوضون تحدياً جديداً بعد نجاحهم السابق فى مسلسل «راجعين يا هوى»

يجلس «مختار أبوالمجد» على عرش الإمبراطورية التى تضم أبناءه؛ الكبرى «منى» الأكثر شبهاً لوالدها، يليها المتمرد «مروان»، ثم «مادى» تليها «مايا» و«مازن» ثم «منة» الحبة الأصغر فى عنقود إمبراطورية مختار أبوالمجد، التى اختار لها حرف «ميم».

تحدٍّ جديد يخوضه المخرج محمد سلامة فى تعاونه الثانى مع الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، والفنان خالد النبوى بعد نجاحهم السابق فى مسلسل «راجعين يا هوى»، حيث عبّر «عبدالمالك» عن سعادته بالتعاون مع «سلامة»، الذى وصفه بـ«فنان مبدع وحساس»، ويتولى «عبدالمالك» تقديم معالجة عصرية للقصة القصيرة للكاتب إحسان عبدالقدوس بعد مرور 59 عاماً على نشرها للمرة الأولى ضمن المجموعة القصصية «بنت السلطان» الصادرة عام 1965، ويتطرّق خلال المسلسل إلى عدد من القضايا الاجتماعية المهمة بشكل فلسفى، من بينها العلاقة بين الأب والأبناء فى ظل غياب الأم، بالإضافة إلى المشكلات التى تواجه العائلات فى تربية أبنائهم فى مراحلهم العمرية المختلفة وتمرّدهم، خاصة فى العصر الحالى، وما يشهده من تطور تكنولوجى وتعاظم دور منصات التواصل الاجتماعى، ليجعله واحداً من أبرز أعمال الدراما الاجتماعية التى ينتظرها الجمهور فى موسم الدراما الرمضانية 2024.

ويعود صناع «إمبراطورية ميم» إلى القصة الأصلية التى بطلها فى الأساس رجل على عكس الفيلم الذى يحمل الاسم نفسه، والذى قامت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة ببطولته، ولكن هناك عدداً من الاختلافات بين القصة والمسلسل، حيث إن «مختار» بطل المسلسل أرمل يرعى أبناءه الستة (4 بنات وولدين) بمفرده بعد وفاة زوجته بمساعدة شقيقته، على عكس «محمد» بطل القصة الذى كان يتولى رعاية أبنائه (جميعهم ذكور) مع زوجته التى تزوجها منذ 25 عاماً، وذلك قبل أن يبدأ نجله الكبير فى إثارة حالة من التمرّد داخل الأسرة، ويطلب فيها إقامة انتخابات ديمقراطية يقوم من خلالها أفراد الأسرة باختيار من له الحق فى قيادة زمام الأمور ووضع التعليمات.

بجانب خالد النبوى يضم فريق عمل المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، بداية من الأبناء الستة على التوالى هاجر السراج (منى)، نور النبوى (مروان)، مايان السيد (مادى)، إلهام صفى الدين (مايا)، آدم وهدان (مازن)، منى أحمد زاهر (منة)، بالإضافة إلى عدد من النجوم، من بينهم حلا شيحة، التى تعود إلى الدراما التليفزيونية بعد فترة من الغياب، ونشوى مصطفى التى تقوم بدور شقيقة مختار أبوالمجد، وتتّسع قائمة الأبطال لتشمل محمود حافظ، ليلى عز العرب، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد ويارا عزمى.

ولا يقتصر أبطال «إمبراطورية ميم» على النجوم أمام الكاميرا فقط، بل يوجد خلف الكاميرا فريق كامل من المبدعين، من بينهم مدير التصوير محمد مختار، الذى يُكرر التعاون مع المخرج محمد سلامة بعد أكثر من تجربة جمعتهما، منها «الكتيبة 101» و«راجعين يا هوى»، و«موسى»، وكذلك تشارك مصممة الأزياء ريم العدل فى المسلسل، وذلك بعد تجاربها الكثيرة الناجحة، التى كان آخرها «تحت الوصاية» فى موسم الدراما الرمضانية 2023، بينما يحمل الديكور توقيع المهندس يحيى علام، وهو من إنتاج شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.