«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة اليوم.. العظمى في القاهرة 23 درجة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم، نتيجة تأثير الكتل الحارة الآتية من الصحراء الغربية وجنوب البلاد، وذلك بدرجات وقيم متفاوتة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأضافت في بيان تفصيلي، وجود ارتفاع في قيم الحرارة اليوم بين 3 و6 درجات على مدن ومحافظات الجمهورية، بدءًا من جنوب البلاد وحتى المحافظات الشمالية، وفقًا لاتجاه الكتل الصحراوية الجنوبية الحارة، لذا تسجل محافظات جنوب البلاد قيمًا حرارية أعلى من شمال البلاد والقاهرة الكبرى بحيت يصل الفارق بينها لنحو 5 درجات، وتزداد النسب الحرارية ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة، مع استمرار امتداد المرتفع الجوي الذي يمنع تكاثر السحب الحاجبة لأشعة الشمس أو الممطرة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

درجة الحرارة في القاهرة 23 14

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 23 13

درجة الحرارة في بنها 23 14

درجة الحرارة في دمنهور 22 14

درجة الحرارة في وادي النطرون 22 13

درجة الحرارة في كفر الشيخ 22 14

درجة الحرارة في المنصورة 23 14

درجة الحرارة في الزقازيق 23 14

درجة الحرارة في شبين الكوم 23 13

درجة الحرارة في طنطا 22 14

درجة الحرارة في دمياط 20 14

درجة الحرارة في بورسعيد 20 15

درجة الحرارة في الإسماعيلية 23 12

درجة الحرارة في السويس 23 12

درجة الحرارة في العريش 20 9

درجة الحرارة في رفح 20 9

درجة الحرارة في رأس سدر 22 12

درجة الحرارة في نخل 20 7

درجة الحرارة في كاترين 15 3

درجة الحرارة في الطور 22 14

درجة الحرارة في طابا 22 13

درجة الحرارة في شرم الشيخ 25 16

درجة الحرارة في الإسكندرية 21 13

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 21 12

درجة الحرارة في مطروح 22 11

درجة الحرارة في السلوم 23 11

درجة الحرارة في سيوة 25 9

درجة الحرارة في رأس غارب 24 14

درجة الحرارة في الغردقة 25 15

درجة الحرارة في سفاجا 24 14

درجة الحرارة في مرسى علم 25 16

درجة الحرارة في شلاتين 27 17

درجة الحرارة في حلايب 25 16

درجة الحرارة في أبو رماد 26 16

درجة الحرارة في رأس حدربة 25 17

درجة الحرارة في الفيوم 24 9

درجة الحرارة في بني سويف 24 9

درجة الحرارة في المنيا 24 10

درجة الحرارة في أسيوط 25 10

درجة الحرارة في سوهاج 25 11

درجة الحرارة في قنا 26 13

درجة الحرارة في الأقصر 27 14

درجة الحرارة في أسوان 28 15

درجة الحرارة في الوادي الجديد 27 10

درجة الحرارة في أبوسمبل 28 16