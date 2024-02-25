في جولة مفاجئة.. مسؤولون بـ«الصحة» يتفقدون مركز طب أسرة «ميت عقبة»

تفقد عدد من المسؤولين مركز طب أسرة «ميت عقبة» في زيارة مفاجئة، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها الوزير، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تضمنت زيارة عيادة الصحة الإنجابية، وتأكد من انتظامها، وتوافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها، واطلع على أعداد المنتفعات، والوسائل الأكثر استخداما، كما لاحظ انضباط منظومة صرف ألبان الأطفال داخل المركز، وكذلك منظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال المبادرات الرئاسية.

وأضاف أنه جرى تفقد صيدلية المركز، إذ راجع أرصدة وصلاحيات الأدوية، ولاحظ عدم انتظام العمل داخل الصيدلية، وعدم وجود تنسيق بين أطباء العيادات، والصيادلة.

تفقد عيادة الأسنان

وتابع: «تفقد المسؤولون عيادة الأسنان، وراجعوا تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، ومعدلات تردد المواطنين، حيث اكتشفوا غياب عدد كبير من أطباء الأسنان، كما انتقدوا تهالك الفرش والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بانتظام سلسلة الإمداد، وتوفير المستلزمات الخاصة بالعيادة.

وأشار إلى أنه جرى مراجعة سجلات حضور وانصراف العاملين في المركز (أطباء، وتمريض، وإداريين) ولاحظ غياب عدد كبير من ممارسي العلاج الطبيعي، وعدم انضباط العمل داخل معظم العيادات، وعدم وجود جداول واضحة لـ«نوبتجيات» تنظيم العمل داخل العيادات، وأكد أن هناك توجيهات بمراجعة تعاقدات شركات الأمن، والنظافة.