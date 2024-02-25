أين ذهب نجوم «جعفر العمدة» في دراما رمضان 2024؟

نجاح كبير حققه صناع مسلسل جعفر العمدة الذي شارك في موسم الدراما الرمضانية الماضي، وانعكست حالة النجاح على تعلق الجمهور بالشخصيات التي قدمها الممثلين خلال المسلسل، وفي موسم الدراما الرمضانية 2024 يخوض أبطال مسلسل جعفر العمدة تجارب فنية جديدة تعيدهم إلى تصدر الساحة الدرامية هذا العام.

سيد العمدة يشارك في مسلسل فراولة

يستعد الفنان أحمد فهيم (سيد العمدة) لتجربة كوميدية مختلفة من خلال المشاركة في مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة حول فتاة تستغل مهارتها في قراءة الفنجان لتصبح خبيرة في الطاقة، وهو من إخراج محمد علي.

مسلسل صدفة يجمع جوري بكر وعصام السقا بعد «جعفر العمدة»

بينما تشارك الفنانة جوري بكر (وداد) في مسلسلين خلال موسم الدراما الرمضانية الأول صدفة للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة ريهام حجاج، والثاني مسلسل مسار إجباري للمخرجة نادين خان من بطولة عصام عمر وأحمد داش (سيف العمدة)، والذي يخوض هذا العام البطولة بالتعاون من «عمر».

أما عصام السقا (نعيم) فيشارك في بطولة مسلسل صدفة مع الفنانة ريهام حجاج، وعلى الجانب الآخر تشارك منة فضالي (نرجس) في بطولة مسلسل محارب مع حسن الرداد، والذي يحمل توقيع المخرجة شيرين عادل.