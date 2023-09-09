أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت مواعيد الإجازات المدرسية في التقويم الجديد 1445 بالسعودية، والتي كشفت أن عددها 10 عطلات رسمية يحصل عليها الطلاب على مدار الفصول الثلاث، ما يجعل الكثيرين من أولياء الأمور والطلاب حريصين على معرفتها ومتابعتها، حيث تكون فترة مناسبة للاستجمام واللقاءات الأسرية والعائلية.

الإجازات المدرسية في التقويم الجديد 1445 بالسعودية

وفيما يلي، يستعرض «الوطن» مواعيد الإجازات المدرسية في التقويم الجديد 1445 بالسعودية، وفق المعلن من وزارة التعليم بالمملكة، والذي جاء على النحو التالي:

إجازات المدارس 1445 في السعودية الفصل الدراسي الأول

بحصل الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول على 3 عطلات رسمية هي

إجازة اليوم الوطني السعودي الـ93، يوم 9 من ربيع أول.. 24 سبتمبر.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 18 من ربيع الثاني.. 2 نوفمبر 2023.

نهاية الفصل الدراسي الأول 2 من جمادي الأول.. 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445

بينما يحصل الطلاب في مدار المملكة على 4 إجازات خلال الفصل الدراسي الثاني:

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 4 جمادى الآخر.. 17 ديسمبر 2023

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادي الآخر.. 4 يناير 2024

عطلة نهاية أسبوع مطولة يوم 16 رجب 1445.. 28 يناير 2024

إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 12 من شعبان 1445 .. 22 فبراير 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثالث

وفي آخر فصل دراسي في السعودية، يحصل الطلاب على 3 عطلات رسمية هي :

إجازة عيد الفطر من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 شوال الموافق 2 مايو 2024.

إجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.