بعد 11 عاما.. تعاون جديد بين أحمد فهيم والمخرج محمد علي للمرة الثانية

بعد 11 عامًا من تعاونهم في مسلسل «فرعون» الذي طُرح عام 2013، يعود الفنان أحمد فهيم بتعاون جديد مرة أخرى مع المخرج محمد على من خلال مسلسل كوميدي يٌقدمه في رمضان هذا العام، حيث يتكون من 15 حلقة، ويجمع هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم نيللي كريم.

تعاون جديد بين أحمد فهيم والمخرج محمد على

يعود الفنان أحمد فهيم للتعاون مع المخرج محمد علي للمرة الثانية، بعد تعاونهما منذ 11 عاما، ليقدم المسلسل الكوميدي «فراولة» في رمضان 2024، الذي تدور أحداثه حول شخصية فراولة التي تٌجسدها «نيللى كريم» ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر بشخصية قارئة الفنجان، ومع الوقت تصبح خبيرة في علوم الطاقة والانفلونسر.

أبطال العمل

ويشارك في العمل كوكبة من النجوم منهم الفنانة نيللي كريم، ومصطفى خاطر، وأحمد فهيم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

فرعون

وتعاون الفنان أحمد فهيم مع المخرج محمد على إلى جانب المخرج وائل إحسان عام 2013 من خلال مسلسل «فرعون» الذي قام بطولته الفنان الراحل خالد صالح والراحل طارق عبدالعزيز، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما، حيث يرصد المسلسل حياة فرعون ورحلة صعوده للقمة، لكنه أثناء الرحلة يكتسب الكثير من الأعداء، ويٌحاول مجموعة من الأشخاص تدميره، لكنه يتصدى لهم في شكل درامي ملئ بالتشويق والإثارة، ثم تتعقد حياته كثيراً بسبب تراكم المٌشكلات عليه، لكنه يقرر المقاومة من أجل البقاء، ومن أبطال المسلسل جومانا مراد ودينا وأحمد فؤاد سليم.