الطلاق يطارد الفنانين ..7 حالات من بداية 2024

مع مرور نحو شهرين من عام 2024، تصدرت أخبار انفصال النجوم عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت حالات الطلاق بين مفاجئة وسرية، بينما أعلن بعض النجوم عن انفصالهم عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز حالات الطلاق التي حدثت منذ بداية عام 2024:

أحمد كشك وبسمة ماهر

أعلنت الفنانة بسمة ماهر طلاقها من الفنان أحمد كشك منذ يومين، وذلك بعد قصة حب طويلة وزواج أثمر عنه إنجاب ابنة تُدعى تاليا.

أحمد حاتم

أعلن الفنان أحمد حاتم خبر انفصاله عن زوجته يوم 22 من شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي على راديو «نجوم إف إم»، مؤكدا استمرار الود بينهما، وأن الانفصال حدث بعد زواج أنتج عنه طفل يبلغ عام وأربع أشهر من عمره ويدعى عزيز.

شيري عادل وطارق صبري

أعلنت الفنانة شيري عادل يوم 14 من شهر فبراير الجاري طلاقها من الفنان طارق صبري، من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعد زواج استمر لمدة عام دون الإفصاح عن الأسباب، وكتبت: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته».

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خبر انفصالها عن أحمد العوضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها يوم 16 من شهر يناير الماضي عبر حسابها على إنستجرام، دون الافصاح عن أسباب الانفصال، وذلك بعد زواج دام لمدة 4 سنوات.

محمود العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم

أعلنت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، خبر انفصالها عن المطرب محمود العسيلي في 3 من شهر يناير الماضي، بعد زواج استمر لمدة 4 أعوام.

هند عبدالحليم وكريم قنديل

وبدأ هذا العام بخبر انفصال الفنانة هند عبدالحليم عن زوجها كريم قنديل، بعد زواج دام لمدة 3 أعوام، دون الإفصاح عن أسباب الانفصال، وأعلنت الفنانة خبر الانفصال يوم 2 من شهر يناير الماضي.

أمير طعيمة والمطربة المعتزله جيني

وفي 18 يناير الماضي، أعلنت المطربة المعتزلة جيني عن طلاقها من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، بعد زواج دام لسنوات، وكشفت ذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت: «تم الطلاق الرسمي وليس انفصالا وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير».