ننشر جدول أعمال البابا تواضروس والمجمع المقدس في مارس 2024

حصلت «الوطن» على جدول جلسات المجمع المقدس المقرر عقده في شهر مارس، وأيضا جدول أعمال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال نفس الشهر والذي يتضمن طقس عمل زيت الميرون المقدس ورسامة أساقفة جدد للإيبارشيات الخالية.

جدول جلسات المجمع المقدس

وقالت مصادر كنسية لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني خلال شهر مارس المقبل اجتماع المقدس وسامة أساقفة جدد وإعداد زيت الميرون المقدس.

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات لجان المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في الفترة من 4 مارس وحتى 6 مارس، على أن تكون الجلسة الختامية للمجمع المقدس يوم الخميس 7 مارس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

جدول أعمال البابا تواضروس

وتكون عشية رسامة الأساقفة الجدد يوم السبت 9 مارس، ليترأس البابا تواضروس الثاني قداس رسامة الأساقفة الجدد، يوم الأحد الموافق 10 مارس، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية لارثوذكسية في ذلك اليوم برفاع الصوم الكبير 2024 الذي يبدأ يوم الإثنين 11 مارس.

ويترأس البابا الـ 118 من بطاركة الكنيسة أول أيام الصوم المقدس طقس عمل زيت الميرون المقدس، يومي 11 و12 مارس، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوداي النطرون وبحضور أعضاء المجمع المقدس والرهبان بالدير، حيث تعد تلك المرة الرابعة لعمل زيت الميرون المقدس في عهد البابا تواضروس الثاني، حيث يعتبر زيت الميرون أحد أسرار الكنيسة السبعة ويستخدم في التدشين والمعمودية والزواج في الكنيسة.