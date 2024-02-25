«مياه القناة»: رفع حالة الطوارئ في قطاعات الشركة استعدادا لشهر رمضان

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ في جميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أنه يجري العمل على غسيل وتطهير المروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات، وأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال غسيل الشبكات ومتابعة انتظام سير المحطات.

مراعاة أوقات الذروة

وتابع أنه تم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لشبكات وخطوط الصرف الصحي، موضحا أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال شهر رمضان، خاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

مراجعة المولدات الكهربائية

وقال عصمت إنه يجري مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سوء مياه الشرب أو الصرف، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق بـ«السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالمرور والمتابعة الميدانية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورا على حل أي مشكلات أو معوقات.