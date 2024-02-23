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لمدة 6 ساعات.. انقطاع المياه عن بعض المناطق في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
12:08 م | الجمعة 23 فبراير 2024
قطع المياه- أرشيفية

قطع المياه- أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، لمدة 6 ساعات، بدءا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة  وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

سبب انقطاع المياه بمناطق الجيزة

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 ملليمتر، والمتعارض مع أعمال محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، ما يتطلب غلق المياه لنهو أعمال ربط الخط الجديد قطر 300 ملليمتر على الخط القائم بشارع الهرم.

سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.