انقطاع المياه عن عدة مناطق في أسوان لمدة 12 ساعة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن أسوان بشكل كامل عدا المناطق «طريق السادات، عمارات الصداقة الجديدة، الشلال، عمارات الحديد والصلب»، اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى 10 صباح السبت، لمدة 12 ساعة.

ربط خط طرد محطة صرف صحي بعزبة النهضة

وأشارت الشركة إلى أن انقطاع المياه يأتي للقيام بأعمال ربط خط طرد محطة صرف صحى السيل الجديد بمنطقة عزبة النهضة في كيما، مطالبة المواطنين والمؤسسات الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفير سيارات مياه مجانية

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.