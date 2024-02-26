تعيينات وزارة العدل 2024.. اعرف نوعية الوظائف المطلوبة

أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف التخصصية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ الوظائف المطلوبة هي: «رئيس قطاع الديوان العام من المستوى الوظيفي الممتازة- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والرعاية الصحية والاجتماعية- رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والسياسات- رئيس الإدارة المركزية لشئون العلاقات الدولية والمؤتمرات- رئيس الإدارة المركزية لشئون رجال القضاء والنيابة العامة والشكاوى- مدير عام الإدارة العامة لشئون لجان التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية- مدير عام الإدارة العامة للأمن- مدير عام الإدارة العامة للحسابات- مدير عام الإدارة العامة لشئون التحكيم والمنازعات الدولية- مدير عام الإدارة العامة للموازنة- مدير عالم الإدارة العامة للعلاقات الدولية- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي- مدير عام شئون رجال القضاء والنيابة العامة- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن- مدير عام الإدارة العامة للخطط الاستراتيجية- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والشكاوى- مدير عام لشئون الشكاوى والملفات- مدير عام الإدارة العامة للجان والبحوث والتشريع المقارن- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية».

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة العدل 2024

وحددت وزارة العدل، المستندات المطلوبة تقديمها للراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، كالتالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية، وموضح به الوظيفة الحالية للمتقدم والدرجة الوظيفية، والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.

- تقارير الكفاية عن أخر ثلاث سنوات بدرجة كفء على الأقل.

- بيان بالجزاءات وعما إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الوقف عن العمل خلال أخر خمس سنوات.

- تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعمًا بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.

- بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.

- الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل، في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

- صحيفة حالة جنائية جديدة للمتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل، موجه للجنة الدائمة للوظائف القيادية، بديوان عام وزارة العدل، وذلك على أن يكون ملف التقديم مكون من عدد 5 مجلدات (أصل+ 4 صورة).

طرق التقديم لوظائف وزارة العدل 2024

وطالبت وزارة العدل من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف التقدم بطلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل، على أن تسلم الطلبات شخصيًا باليد؛ للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل (بالعاصمة الإدارية الجديدة- الدور الرابع- إدارة الموارد البشرية)، لافتًا إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد، أو ليست مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها، وبطاقة وصف الوظيفة.