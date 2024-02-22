محافظ قنا: طرح قطعة أرض للتأجير بنظام المزايدة العلنية

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إعادة طرح قطعة الأرض الفضاء الكائنة خلف ميدان الساعة بمساحة 1200 م٢، المملوكة للمحافظة، للتأجير لإقامة مبنى لاستغلاله مول تجاري متعدد الطوابق، بارتفاع بحد أقصى 13 مترًا، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بموافقة المحافظة طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

استغلال كل المواقع

وأضاف محافظ قنا، أنه جاري تحديد مواعيد المزايدة العلنية العامة طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تعمل على استغلال كل المواقع غير المستغلة والمملوكة للمحافظة، للاستفادة القصوى منها عن طريق إدارة تلك الأصول من خلال رؤية اقتصادية متكاملة.

المراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول

ووجه بالتقييم الفعلي والمراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول وفقًا للقيمة السوقية لكل الكيانات المؤجرة، بهدف الاستغلال الأمثل لها لتنمية موارد المحافظة بما يضمن حق الدولة، والحفاظ على حق المواطن، ودعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.