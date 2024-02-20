دراما رمضان تشهد عودة للعديد من النجوم.. أبرزهم يحيى الفخراني

تشهد دراما رمضان هذا العام عودة كبيرة للعديد من الفنانين الكبار، وذلك بعد غياب دام لأعوام كثيرة، كما أنه شهد عودة لبعض المخرجين، ليصبح هذا الموسم، ومن المواسم الأكثر ثقلاً التي تشهدها الدراما الرمضانية، ومن أبرز العائدين بعد الغياب الدكتور يحيى الفخراني، الذي غاب عن الساحة لمدة 3 أعوام.

يحيى الفخراني يعود بـ«عتبات البهجة»

يعود الفنان يحيى الفخراني إلى الساحة الدرامية في الماراثون الرمضاني لـ عام 2024 من خلال مسلسل عتبات البهجة، وذلك بعد غياب دام لمدة 3 سنوات، حيث إن آخر أعماله التي قدمها مسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021، ويُعتبر مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني وجومانا مراد وتأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

سيمون تشارك في «صيد العقارب»

وتشارك الفنانة سيمون هذا الموسم من خلال مسلسل صيد العقارب، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق ومحمد علاء وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وذلك بعد غياب 5 أعوام، حيث إن آخر أعمالها التليفزيونية كان مسلسل قيد عائلي عام 2019.

حلا شيحة في «إمبراطورية ميم»

وتقدم الفنانة حلا شيحة هذا العام مسلسل إمبراطورية ميم الذي يشاركها فيه الفنان خالد النبوي ومجموعة من الفنانين، كما أنه يعتبر من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، وذلك بعد غياب 4 أعوام ليكون آخر عمل رمضاني قدمته مسلسل خيانة عهد عام 2020 إلى جانب الفنانة يسرا.

المخرج محمد علي يعود بـ«فراولة»

يعود المخرج محمد على إلى المارثون الرمضاني ليشارك في سباق هذا العام، وذلك من خلال مسلسل فراولة الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم وحجاج عبدالعظيم، كما أنه من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، ويُعد هذا العمل عودة بعد غياب 4 أعوام حيث إن آخر أعماله مسلسل لما كنا صغيرين 2020.

المخرج هاني خليفة في «بدون سابق إنذار»

ويشهد هذا العام أيضاً عودة للمخرج هاني خليفة من خلال مسلسل بدون سابق إنذار الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وتأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة، وذلك بعد غياب عن الماراثون الرمضاني لـ مدة 6 أعوام، حيث إن آخر أعماله الرمضانية كان ليالي أوجيني 2018.