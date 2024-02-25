وصول 1500 رأس ماشية سوداني لمجزر وادي دارا برأس غارب

استقبل مجزر وادي دارا بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، 1500 رأس ماشية سودانية، تمهيدا لذبحها خلال الأسبوع الجاري وطرحها للبيع أمام المواطنين بأسعار مخفضة.

وصول 1500 رأس ماشية سوداني

وأعلن اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، في بيان، عن وصول 1500 رأس ماشية قادمة من السودان عبر ميناء سفاجا إلى مجزر رأس غارب بمنطقة وادي دارا شمال محافظة البحر الأحمر، في إطار خطة المحافظة وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.

توفير احتياجات السوق من اللحوم

وأكد أنه سيتم وصول 10000 رأس ماشية قبل بداية شهر رمضان، مما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلية من أجود أصناف اللحوم الطازجة، وبأسعار مناسبة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، موضحا تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص العجول قبل استلامها، والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية، مشيرا إلى أن مجزر وادي دارا مجهز على أعلى مستوى.