لأصحاب بطاقات الـATM.. تفاصيل الحصول على قرض «التنمية الصناعية»

يقدم بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة عددًا كبيرًا من برامج التمويل، سواء لأصحاب المهن الحرة أو العاملين بقطاع البترول، أو موظفي البنوك أو لأصحاب الأعمال وغيرهم، من بينها برامج التمويل بضمان البطاقات الائتمانية، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية لشهر فبراير 2024، على الموقع الرسمي، يتم حجز المبلغ المراد تقسيطه من الرصيد المتاح للعميل على أن يجري تخفيض قيمة هذا المبلغ المحتجز بقيمة القسط الشهري، وإضافة هذا القسط ضمن معاملات العميل المطالب بسدادها، أو سداد الحد الأدنى منها 5%، وفي هذه الحالة يطبق سعر العائد المدين المعلن للبطاقات الائتمانية، في حالة عدم سداد كامل المديونية.

مدة تقسيط القرض من بنك التنمية الصناعية

ويتيح بنك التنمية الصناعية فترات تقسيط تبدأ من 3 أشهر، و6 أشهر وسنة، وعامين، و3 أعوام، و4 أعوام و5 أعوام.

الحد الأدنى لقيمة المعاملة المراد تقسيطها

وحسب البنك ،فأن الحد الأدنى لقيمة المعاملة المراد تقسيطها هي ألف جنيه، بينما السداد المعجل هو 5% من قيمة المبلغ المطلوب سداده، والعائد المدين 2% شهريًا.