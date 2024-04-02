دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان.. اللهم باعد بيني وبين خطاياي

في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يتسابق المسلمون لاستغلال هذه الأيام المباركة، وهي أيام العتق من النار، والأيام التي يغفر فيها الله عز وجل لعباده المؤمنين، لذلك الإكثار من الدعاء والاستغفار والذكر من أفضل الأعمال المستحبة في مثل هذه الليالي المباركة، ومنها دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان.

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان

وعن دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان، قال عبدالهادي زارع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر لـ«الوطن»، إنَّه لا يوجد دعاء محدد لهذا اليوم، وذلك لأن الدعاء عبادة يستحب القيام بها في كل وقت، والأيام الأخيرة من شهر رمضان هي أيام لها فضل كبير ويستحب فيها الإكثار من الدعاء والابتهال وذلك حتى ننال مغفرة الله عز وجل والعتق من النار، ومن الأدعية المستحبة:

- اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول، اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِني مِن النار.

- اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.

صيغ للدعاء في اليوم 23 من رمضان

وأضاف زارع هناك عدد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان منها:

- «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد».

- «اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد».

- اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

فضل الدعاء في شهر رمضان

وأكّد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أنَّ العبادات في شهر رمضان المبارك لا تنحصر في نوع محدد، بل يستحب قيام المسلم بكل الأعمال الصالحة والعبادات، مثل الذكر وقراءة القرآن والدعاء، لذلك يجب على المسلم أن يكون حريصا على الدعاء في كل أيام، ومن دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان يمكن ترديدها:

- أسألك يا الله بأسمائك الحسنى أن تدخل من فقدناهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأن تنجيهم من عذاب القبر.

- اللهم يا من لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك الثبات ضد فتن الدنيا وتقلب أحوالها، اللهم كن لنا عونًا في طاعتك يا كريم.

- أسألك يا الله بأسمائك الحسنى أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

- اللهم يا رحيم يا لطيف أدعوك يا كريم بأن ترحم أمواتنا وتغفر لهم ذنوبهم، وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.