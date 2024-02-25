مقرر اختبارات شهر فبراير 2024 في مادة العلوم.. من الرابع إلى السادس الابتدائي

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقرر اختبارات شهر فبراير في مادة العلوم، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والذي من المقرر أن يؤديه الطلاب نهاية الشهر الجاري، وذلك وفقا للجداول المعلنة بالإدارات التعليمية.

مواصفات اختبار العلوم لشهر فبراير 2024

وأوضحت الوزارة التربية مواصفات اختبار العلوم لشهر فبراير 2024 لصفوف الرابع والخامس والسادس، مشيرة إلى أن زمن الاختبار حصة 45 دقيقة، وهي:

- مقرر مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي: الوحدة الثالثة المفهوم الأول: من ابدأ الدرس الأول لنهاية النشاط 4، والدرس الثاني: المفهوم الثاني بنفس الوحدة.

- مقرر العلوم للصف الخامس الابتدائي: الوحدة الثالثة المفهوم الأول: من ابدأ الدرس الأول لنهاية النشاط 6، والدرس الثاني: المفهوم الثاني بنفس الوحدة.

- مقرر العلوم للصف السادس الابتدائي: الوحدة الثالثة المفهوم الأول: من ابدأ الدرس الأول لنهاية النشاط 11 الدرس الخامس نهاية المفهوم .

توزيع الدرجات لمادة العلوم

- درجة اختبار مادة العلوم لشهر فبراير.. 15 درجة.

- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 4 مفردات، ويخصص لكل مفردة 1,5، وتكون درجة السؤال 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعي 4 مفردات، ويخصص لكل مفردة 1,5، وتكون درجة السؤال 6 درجات.

- السؤال الثالث: مقالي بسيط مفردتين، ويخصص لكل مفردة 1,5، وتكون درجة السؤال3 درجات.