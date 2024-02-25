موعد افتتاح معرض أهلا رمضان مدينة نصر.. تخفيضات هائلة على السلع

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موعد افتتاح معرض أهلا رمضان مدينة نصر يوم الأربعاء المقبل، وذلك في صالة الصندوق الاجتماعي للتنمية بجوار هيئة الاستثمار ليتم عرض السلع الأساسية بأسعار تنخفض عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%، كما يشارك عدد كبير من العارضين وبكميات كبيرة من السلع الأساسية من بينها الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن.

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان مدينة نصر

وأكدت مصادر لـ «الوطن»، أنه من المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 28 فبراير الجاري، فيما سيتم افتتاحه أمام المواطنين 29 من الشهر نفسه.

ونوهت المصادر، بأن معرض أهلا رمضان مدينة نصر سيكون الأكبر على مستوى الجمهورية مقارنةً بمعارض أهلاً رمضان التي تم افتتاحها في المحافظات، والتي ضمت العديد من السلع الضرورية بأسعار تنافسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة للتخفيف من أعباء المواطنين خلال شهر رمضان، فيما أشارت وزارة التموين إلى إقامة 3 معارض رئيسية في كل محافظة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة.

أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان

وترصد «الوطن»، أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان التي سبق افتتاحها كالتالي:

- ال سكر 27 جنيها.

- الزيت يبدأ من 55 جنيها للعبوة 700 ملليجرام.

- السمن يبدأ من 80 جنيها للكيلو.

- الزبدة تبدأ من 125 جنيها للكيلو.

- اللحوم تبدأ من 250 جنيها للكيلو.

- الأرز رفيع الحبة 27 جنيها.

- الأرز عريض الحبة يبدأ من 30 جنيها.

- الدواجن 100 جنيه.

- الدقيق 27 جنيها.

- الحمص 80 جنيها.

- البلح يبدأ من 65 جنيها.

- التمر يبدأ من 49,8 جنيه.