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خريطة قطع المياه عن 16 منطقة لتطهير الخزانات بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
05:45 م | الأحد 25 فبراير 2024
قطع المياه - ارشيفية

قطع المياه - ارشيفية

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب، عن قطع المياه غدا الاثنين عن 16 منطقة موزعة على عدد من المراكز، بسبب أعمال الغسيل والتطهير لمحطات المياه على مستوى المحافظة.

مواعيد قطع المياه 

وأوضحت شركة المياه، عن مواعيد قطع المياه غدا في عدد من المناطق طبقا لخطة الانقطاع، حيث تبدأ الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 2 مساء لمدة 4 ساعات، ووجهت الشركة المواطنين في المنازل وأصحاب المحلات التجارية بتوفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

أماكن قطع المياه في 16 منطقة

مركز شبين الكوم: مليج. 

مركز الشهداء: دناصور - كفر الشبع. 

مركز بركة السبع: شنتنا الحجر - ميت فارس - جنزور. 

مركز منوف: تتا - جزي. 

مركز الباجور: اسطنها - قلتى الكبرى.

مركز أشمون: الغنامية - الفرعونية - سمادون. 

مركز قويسنا: مصطاي - أشليم - ميت بره.

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بقلم عصام علم الدين