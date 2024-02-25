نقابة «كتاب مصر» تقرّ زيادة قيمة التغطية العلاجية لأعضائها إلى 60 ألف جنيه سنويا

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، رفع قيمة التغطية العلاجية لكل عضو إلى 60 ألف جنيه سنويًا، مع رفع تغطية الأمراض المزمنة إلى 500 جنيه.

تيسيرات لأعضاء النقابة

وأكد «عبد الهادي»، خلال اجتماع مجلس الإدارة، استمرار التعاقد مع الدكتور جمال شيحة، رئيس جمعية مرضى الكبد على علاج الأعضاء بتخفيض يصل إلى 50% لكل أمراض الكبد، كما تم الاتفاق على قيمة التخفيض نفسها مع معهد الكبد بالمنوفية.

الأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع عدة قرارات واتفاقيات مع بعض الجهات الثقافية والجامعات المصرية، إلى جانب استعداد النقابة لإقامة العديد من الأنشطة الثقافية، خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة الصالون الثقافي الدائم للنقابة، بحضور بعض الوزراء والمسؤولين بالمقر الدائم لاتحاد كتاب مصر بالقلعة.