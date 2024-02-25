في ذكرى ميلاده.. حب من النظرة الأولى جمع بين آسر ياسين وزوجته كنزي

أدواره المميزة وشخصياته المتنوعة، جعلته يشتهر بطريقة مختلفة، واستحوذ على حب الجمهور، الذي ما زال يحفظ أدواره عن ظهر غيب، إنه الفنان آسر ياسين، الذي جمعته قصة حب قوية مع زوجته كنزي، بعد أن وقع في حبها من النظرة الأولى.

قصة حب آسر ياسين وزوجته كنزي

خلال دراسة الفنان آسر ياسين الجامعية، وقع في حب زوجته كنزي عبدالله من النظرة الأولى، وذلك بعد أن كان يظنها ألمانية الأصل وليست مصرية، وحينما قرر التقرب منها طلب منها أن يفطرا سويًا، إلا أنها لم تأتِ على الموعد المحدد، وفق حديث «آسر» في أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، مشيرًا إلى أنها طلبت منه تناول القهوة لكنه رفض.

بعد مرور عامين، أصيب الفنان آسر ياسين بكسر في قدمه، فما كان من «كنزي» سوى زيارته للاطمئنان عليه، مواقف كثيرة مر بها الطرفان حتى جاءت رحلة أمستردام في أكتوبر عام 2011، ومن هنا بدأت قصة الحب من الطرفين، حتى قررا الزواج في عام 2012.

أولاد آسر ياسين

«طاهر وأمين وزين» هم أولاد الفنان آسر ياسين وكنزي، الذين اعتبرهم ذخيرته التي يعيش من أجلها، قائلًا: «أتبع أسس تربوية مع أولادي وكمان بحاول أوفر ليهم أي شيء.. فخور دايمًا بيهم وبوجودهم جنبي، أنا شخصيًا بتعامل معاهم أنهم كبار هم سر سعادتي».