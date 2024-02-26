محمود فوزي: نخطط لوضع إصلاحات هيكلية في الاقتصاد تجنبه الصدمات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّ هناك تخطيط لوضع إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري لتجنبه أية صدمات محتملة في المستقبل ليكون لدينا مصدات تمنعنا من مثل هذه الهزات.

جلسات المحور الاقتصادي

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ الأيام الأربعة القادمة لـ جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ليست للتشخيص إنما لوضع حلول عملية للاقتصاد المصري.

مرحلة الحلول

وتابع: «لابد أن تكون الحلول قصيرة الأجل ومخطط أن يضعها أهل التخصص ومشكلات الاقتصاد جعلتنا ملمين بها وتجاوزنا مرحلة التشخيص وحاليا في مرحلة الحلول ونستهدف بها قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والسياسة النقدية ومزيد من العدالة الاجتماعية والكفاءة في تحقيقها».

واستطرد: «لدينا بوادر جيدة وسنبدأ الحوار الاقتصادي بنفس هادىء على خلفية مشروع رأس الحكمة والظروف مهيأة للخروج بنتائج عملية من خيرة عقول اقتصادية وطنية بحضور ومشاركة فاعلة من الذراع التنفيذي للدولة ممثلة في حكومتها ورئيس الوزراء».