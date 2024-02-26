«بيحب الدراما».. أول تعليق من والدة الطفل صاحب فيديو «الإنسان أهم من المذاكرة»

فيديو لم يتجاوز وقته الدقيقتين، إلا أنه أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر طفل وهو في حالة بكاء هستيري خلال مذاكرته، بينما تقوم الأم بتصويره في هذه الحالة، ليؤكد لها «المهم الإنسان مش المذاكرة»، وهو المقطع الذي شاهده الملايين، والذين تعاطفوا مع الطفل.

انتقادات لاذعة تعرضت لها الأم بعد انتشار الفيديو بساعات قليلة، أجبرتها على الخروج للرد على تلك الاتهامات، وذلك من خلال تعليق مطول على المقطع المصور.

ماذا قالت والدة الطفل صاحب فيديو «الإنسان أهم من المذاكرة»

والدة الطفل كتبت: «باختصار كدة بخصوص فيديو جورج (الإنسان أهم ولا المذاكرة) إحنا أسرة عادية جدا عايشين في الصعيد وعيالنا جدا موهوبين، فطبعا بعيد عن الأضواء والفرص الحقيقية وده خلى إظهار الموهبة أشبه بالمستحيل بس كل اللي في إيدي إني أحاول أصور أي حاجة بسرعة لأنه بيفرح من تعليق الناس وأنه اتشاف».

وأكملت: «الولد بيحب الدراما قوي وبيدخل في المود بسرعة ومن صغره كيوت وكلامه حلو كده وكبير وبيبقى نفسي أصوره وهو طعم كده بس مش بعرف كتير وأنا مش شاطرة في ده بس بيفرح قوي لما بيشوف رد فعل الناس من أي حاجة تنزل تخصه حتى لو ده قليل جدا».

والدة طفل «الإنسان أهم من المذاكرة» توضح سبب الفيديو

والدة الطفل أوضحت: «وقت تصوير الفيديو اتعصب قوي عشان ماكنش عامل التزام المذاكرة في حسابه ففي لحظة كعادته دخل في الدراما وعمل كده فصورته للذكري وبعدها عادي سيبنا المذاكرة ولعبنا ورجعنا بعد وقت وخلص الموضوع وأصحابي تفاعلوا بهزار كالعادة».

الأم أوضحت أنها لم تتوقع رد الفعل الكبير على الفيديو، «لكن اللي ماعملتش حسابه انتشار الفيديو كدة بالملايين ده وسع دايرة رؤيته جدا وخلي لما الناس اللي ماتعرفناش تشوفه يبصوا عليه بشكل مختلف ده اللي عمل لبس في الموضوع ووضعه في سياق غيره خالص بكم من الخيالات غير عادي».

وأكدت الأم أن الطفل تحصيله الدراسي طبيعي جدا، مؤكدة: «بيعمل التزامه عادي والمناهج عادية بالنسباله ومفيش أي داعي لكل التعليقات دي، وعلى فكرة أنا مش يوتيوبر ولا بتاعت إعلانات ولا عمري طلبت شير ولا متابعة ولا بتاعة مشاهدات وكل الموضوع صدفة لا أكثر سببها صدق الولد وطعامته الحقيقة هو بيشكر كل الناس اللي اهتمت بيه وفرحان أنه بقى مشهور والناس حبيته واكتشفت قد إيه هو موهوب رغم صغر سنه».